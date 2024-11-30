Вместо угля можем топить мусором – партия Зеленского подбадривает «громадян»

В Киеве ухудшается ситуация с электроснабжением, сегодня после полудня было введено три очереди отключения потребителей от света – таковы последствия российского ракетного удара, нанесённого по объектам энергетики на уходящей неделе.
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