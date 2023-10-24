Полковник Макгрегор: США будут участвовать во вторжении в сектор Газа

REUTERS/Anas al-Shareef Военная поддержка Израиля может спровоцировать войну США против Ирана, об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон в беседе с экс-советником Пентагона Дугласом Макгрегором.
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