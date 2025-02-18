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Мелони призвала ЕС отказаться от «антитрамповского формата» по Украине

Мелони призвала ЕС отказаться от «антитрамповского формата» по Украине

В ходе состоявшейся в Париже встречи европейских лидеров глава итальянского кабмина Джорджа Мелони заявила о необходимости взаимодействия ЕС с США по теме урегулирования украинского конфликта, пишет газета Il Sole 24 Ore.

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