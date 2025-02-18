Мелони призвала ЕС отказаться от «антитрамповского формата» по Украине

В ходе состоявшейся в Париже встречи европейских лидеров глава итальянского кабмина Джорджа Мелони заявила о необходимости взаимодействия ЕС с США по теме урегулирования украинского конфликта, пишет газета Il Sole 24 Ore.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии