Нападения медведей

По России прокатилась новая волна нападений медведей на людей и домашних животных. Звери беспрепятственно разгуливают по улицам и заходят в дома, пока их хозяева вынуждены прятаться или спасаться бегством.
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