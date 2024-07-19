Свердловские власти нашли деньги на новую филармонию: проект заморозили после начала СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля, ФедералПресс. Председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина провела встречу с представителями Свердловской филармонии, где рассматривался вопрос выделения финансирования на строительство нового зала.
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