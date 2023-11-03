Крупные российские банки сократили расходы на рекламу на 14%

Крупные российские банки потратили на рекламу 16,3 млрд руб. во втором квартале 2023 г., что на 14% меньше, чем в первом квартале этого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Ассоциации менеджеров и digital-агентства Adventum.