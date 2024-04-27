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Царьград

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Готовое решение сразу трёх проблем: Царём подсказал, как переиграть Киев и помочь русским людям

Готовое решение сразу трёх проблем: Царём подсказал, как переиграть Киев и помочь русским людям

Олег Царёв предложил помочь украинцам за рубежом получит документы. Это решит сразу три проблемы – поможет русским воссоединиться, закроет дефицит кадров в стране и позволит переиграть Киев на международной арене.

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