В Барнауле хотят создать еще две промплощадки

Площадь одной из них — более 400 га Правительство Алтайского края планирует создать инвестиционную площадку площадью 65 га с необходимой инфраструктурой, заявил зампредседателя правительства и министр экономического развития Евгений Дешевых.
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