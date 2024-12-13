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В Барнауле хотят создать еще две промплощадки

В Барнауле хотят создать еще две промплощадки

Площадь одной из них — более 400 га Правительство Алтайского края планирует создать инвестиционную площадку площадью 65 га с необходимой инфраструктурой, заявил зампредседателя правительства и министр экономического развития Евгений Дешевых.

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