В Казахстане задержали экс-главу МВД

Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках, произошедших в январе 2022 года.