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В Казахстане задержали экс-главу МВД

В Казахстане задержали экс-главу МВД

Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках, произошедших в январе 2022 года.

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