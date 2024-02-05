Мизулина откровенно высказалась о блокировке VPN в России

В России с 1 марта 2024 года будут блокировать VPN сервисы. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ведет планомерную работу по очищению российских социальных сетей от негативного влияния Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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