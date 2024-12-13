Правительство утвердило план борьбы с алкоголизмом в России: какие меры введут

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Правительство России одобрило новый план мероприятий, направленных на реализацию Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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