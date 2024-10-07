Тимура Иванова обвинили в краже средств, выделенных на два парома в Керчи

Прокуратура выдвинуло новое обвинение бывшему замглавы Министерства обороны России Тимуру Иванову.Следствие инкриминирует экс-руководителю МО Тимуру Иванову ещё два эпизода растраты в особо крупном размере.
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