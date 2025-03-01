🥞Ах, золовкины посиделки! Суббота Масленичной недели – день, когда молодая жена становится настоящей королевой гостеприимства, а золовки (сестры мужа) прибывают на смотрины, словно важные инспекторы.
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🥞Ах, золовкины посиделки! Суббота Масленичной недели – день, когда молодая жена становится настоящей королевой гостеприимства, а золовки (сестры мужа) прибывают на смотрины, словно важные инспекторы.