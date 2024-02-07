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Иваново

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Военный комиссар города Иванова Максим Ткачук, руководитель аппарата Администрации города Иванова Олег Диканов и заместитель главы Администрации город...

Военный комиссар города Иванова Максим Ткачук, руководитель аппарата Администрации города Иванова Олег Диканов и заместитель главы Администрации город...

Военный комиссар города Иванова Максим Ткачук, руководитель аппарата Администрации города Иванова Олег Диканов и заместитель главы Администрации города Иванова Владимир Карпов провели совещание, на котором обсудили меры социальной поддержки и оказание дополнительной помощи от города семьям военнослужащих, итоги осенней призывной компании и работу городского пункта отбора на военную службу по контракту.

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