Военный комиссар города Иванова Максим Ткачук, руководитель аппарата Администрации города Иванова Олег Диканов и заместитель главы Администрации город...

Военный комиссар города Иванова Максим Ткачук, руководитель аппарата Администрации города Иванова Олег Диканов и заместитель главы Администрации города Иванова Владимир Карпов провели совещание, на котором обсудили меры социальной поддержки и оказание дополнительной помощи от города семьям военнослужащих, итоги осенней призывной компании и работу городского пункта отбора на военную службу по контракту.