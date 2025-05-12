Ветеран ВОВ рассказал, как рассмешил Путина после парада Победы на Красной площади

В личной беседе полковник Жучков с юмором ответил президенту, чем рассмешил главу государства.Ветерану ВОВ полковнику Ивану Жучкову удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и даже рассмешить его шуткой после парада Победы на Красной площади.