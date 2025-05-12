Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    Эту дуру закрыли бы в дурдоме.Путина в ЕС не ус...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее з...Гибель девушки в ...
  • Сергей Андросов
    Говна на лопате не надо? С кем там переговариваться?Киев обвинил Росс...

Ветеран ВОВ рассказал, как рассмешил Путина после парада Победы на Красной площади

Ветеран ВОВ рассказал, как рассмешил Путина после парада Победы на Красной площади

В личной беседе полковник Жучков с юмором ответил президенту, чем рассмешил главу государства.Ветерану ВОВ полковнику Ивану Жучкову удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и даже рассмешить его шуткой после парада Победы на Красной площади.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх