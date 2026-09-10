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Царьград

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Эмиль Майкл объяснил страхи вокруг ИИ как боязнь перемен

Эмиль Майкл объяснил страхи вокруг ИИ как боязнь перемен

Эмиль Майкл из Пентагона утверждает, что опасения Anthropic о рисках ИИ связаны с боязнью изменений. Джейкоб Коксон покинул отрасль, опасаясь апокалипсиса к 2027 году.

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