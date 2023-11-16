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Игорь Григоренко: «Перерывы на Евротур были полезны и для клубов, и для сборных. Появлялась возможность сыграть на европейском уровне, отдохнуть»

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. «Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря).

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