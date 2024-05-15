Политолог Перла: слух о выдвижении Обамы в лидеры США пустила сама Демпартия

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель Обамы.