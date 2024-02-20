Путин назвал приоритетом повышение производительности труда в РФ

Вопросы повышения производительности труда и подготовки высококвалифицированных специалистов являются приоритетными в РФ, заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь к участникам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда.
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