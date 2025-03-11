Microsoft прекратит поддержку Remote Desktop в пользу нового приложения Windows

Компания Microsoft уже 27 мая прекратит поддержку приложения Remote Desktop для Windows. Для подключения к компьютерам Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box придётся переходить на приложение Windows.
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