Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вторжение в Курскую область подстегнет мобилизацию в России – Лапин

Вторжение в Курскую область подстегнет мобилизацию в России – Лапин

Нападение украинских войск на Курскую область может усилить мобилизацию в России. Об этом в эфире видеоблога бывшего пресс-секретаря запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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