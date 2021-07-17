Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Недвижимость«Не заработал на собственную квартиру – не мужик!» – рассуждает зять и собирается брать ипотеку при наличии трех квартир у жены– Дочка у меня семь лет назад была богатой невестой! – рассказывает шестидесятилетняя Нина Тарасовна.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)Не каждому суждено заработать на свое жилье. Но в данном случае не вижу смысла брать ипотеку. Квартира будет совместно нажитым имуществом, а не его личной. И в случае развода будет делиться. Зачем идти на такие жертвы.bearst3485Тем более что живут вроде хорошо, зачем разводиться. И зачем брать ипотеку, платить процент банку (то есть просто выбрасывать деньги), если можно просто откладывать часть зарплаты. И лет через 7-10 насобирать.Денис”Не заработал – не мужик“. Это мышление как у детей, когда сверстники берут на слабо, — ”Спрыгни с крыши если ты не трус“. А он ведётся на этот бред. Ели есть где жить, вот и живите счастливо.АГАлександр ГрелевИли хитрый,или глупый.GrandadЕго остудить надо, объяснив, что квартира, купленная в браке, будет считаться совместно нажитой и его доля будет равняться лишь одной четвертой.Iron ButterflyНе будет его доля 1/4. В купленном жилье никто не обязан выделять доли детям.Светлана Снегинапусть берет нецелевой кредит, обналичивает и покупает квартиру. жена пишет отказ от претензий. дети такую могут только наследовать. все.ДенисВроде одна семья, дети общие, но нет, говорит что он живёт у жены, он посторонний дядя.Комментировать
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