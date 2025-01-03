Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    Недопила или перепила...Мать в Петербурге...
  • Михаил Е
    Лучше б абхазский паспорт купил.Смолянин дал круп...
  • Ингерман Ланская
    савейскае наследие из гайцов ещё не вытравили.. бациллы ОПГ МВД ссесера ещё живыИнспектора ДПС ув...

Профессор РАН назвал шансы на выигрыш в лотерею: цифры разочаровывают

Профессор РАН назвал шансы на выигрыш в лотерею: цифры разочаровывают

Шансы на крупный выигрыш в лотерею крайне малы и составляют менее 0,2 процента. Об этом заявил Иван Оселедец — профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI и профессор Сколковского института науки и технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх