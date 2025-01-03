Профессор РАН назвал шансы на выигрыш в лотерею: цифры разочаровывают

Шансы на крупный выигрыш в лотерею крайне малы и составляют менее 0,2 процента. Об этом заявил Иван Оселедец — профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI и профессор Сколковского института науки и технологий.
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