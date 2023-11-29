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В Приморье многодетные семьи смогут улучшить жилищные условия

В Приморье многодетные семьи смогут улучшить жилищные условия

В Приморье депутаты внесли изменения в два краевых закона, касающихся улучшения жилищных условий многодетных семей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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