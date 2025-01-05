Мотоциклист показал свой шлем после падения на скорости

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" важно использовать полный комплект защитной экипировки: наколенники, налокотники, броню для спины и другие элементы, которые могут существенно снизить риск травм при падении или аварии."- почему производители мотоциклов не обеспечивают пассивную и активную безопасность ездока? У меня был мотоцикл Иж-Планета-Спорт, очень на то время резвый мотоцикл. Сам ставил туда дуги безопасности спереди и сзади, защиту ног и ветровое стекло. При падении на маленькой скорости просто едешь на боку на дугах и всё. Осенью ехал по кольцу, спереди мотоциклист на навороченном байке в своей защитной броне. Скорость километров 30, он на повороте кладет свой мотоцикл почти горизонтально и падает непосредственно перед моим капотом. Если бы я не затормозил, спасла бы его его амуниция? Вряд ли! Остановился, включил аварийку, меня тихонько объезжали. Спросил:"Помочь?" Он еле поднялся, но сказал:"Нет". А были бы элементарные дуги, он бы даже не ушибся.