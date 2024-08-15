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Расчеты САУ «Акация» уничтожили бронегруппы ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты САУ «Акация» уничтожили бронегруппы ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» группировки войск «Север» продолжают уничтожать мобильные бронированные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

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