Представлен обновленный Honda Fit: 123 гибридные лошадиные силы и полный привод

При этом цены невысокие — от 11,1 тыс. долларовВнешность автомобиля практически не изменилась. В отличие от китайской версии Fit, недавно получившей полностью переработанную переднюю часть, японская модификация сохранила дизайн после рестайлинга 2022 года.
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