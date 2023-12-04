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Призывников — на год в войска: Срок службы в армии предложили кардинально изменить

Призывников — на год в войска: Срок службы в армии предложили кардинально изменить

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказался за то, чтобы увеличить срок службы в армии до полутора лет, из которых на "учебку" отведут только 6 месяцев,а остальное — на службу непосредственно в войсках.

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