Призывников — на год в войска: Срок службы в армии предложили кардинально изменить

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказался за то, чтобы увеличить срок службы в армии до полутора лет, из которых на "учебку" отведут только 6 месяцев,а остальное — на службу непосредственно в войсках.
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