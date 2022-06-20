От личное мнение

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Зачем трахалась скем попало?Мать семерых дете...
  • Татьяна Шаблий
    Ах,ах,у кого нет. проблем со здоровьем. И,что в этом надо искать виноватым государство? Бежать, а из далека поносить ...Манучаров заявил ...
  • Владимир Мальцев
    Не так всё односложно как может показаться на первый взгляд . Во-первых,  у власти находятся насквозь коррумпированны...Тема как с СССР у...

Судебные приставы с 20 июня смогут взыскивать задолженности автоматически

Судебные приставы с 20 июня смогут взыскивать задолженности автоматически

50.fssp.gov.ru / Пресс-служба ГУФССП России по Московской области Возбуждение исполнительного производства, отказ в его возбуждении, окончание, приостановление, прекращение с 20 июня будет производиться без личного участия судебного исполнителя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх