Глава ЦБ Индии (RBI) Шактиканта Дас: "Стейблкоины могут разрушить индийскую экономику"

Глава Центрального банка Индии (RBI) Шактиканта Дас выразил опасения относительно стейблкоинов, заявив, что они могут угрожать контролю правительства над денежной системой страны и иметь негативные последствия для экономики.
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