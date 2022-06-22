Главный синоптик Петербурга напомнил, какой была погода 22 июня 1941 года

Весь месяц до этого рокового дня отметился очень прохладной погодой. В среду, 22 июня, Петербург вместе со всей Россией вспоминает одну из самых страшных дат в истории страны — день вторжения нацистской Германии на территорию Советского Союза.
Весь месяц до этого рокового дня отметился очень прохладной погодой. В среду, 22 июня, Петербург вместе со всей Россией вспоминает одну из самых страшных дат в истории страны — день вторжения нацистской Германии на территорию Советского Союза.
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