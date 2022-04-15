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  • Владимир УченикАбсолюта
    Вся эта Уникальная Информация принята через Прямые контакты и Телепатическую Связь от Правителей Вселенной и Куратор...для Землян!
  • Владимир УченикАбсолюта
    Подробнее: Строение Вселенной, Происхождение человека, про Чёрные Дыры, НЛО – жизнь Инопланетян, Жизнь на Марсе и Лун...для всех Землян!
  • Владимир УченикАбсолюта
    Подробнее: Строение Вселенной, Происхождение человека, про Чёрные Дыры, НЛО – жизнь Инопланетян, Жизнь на Марсе и Лун...Духовное Развитие.

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