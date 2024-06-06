Замглавы Счётной палаты Изотова рассказала о внедрении в работу «цифрового инспектора»

Заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова в ходе сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления» рассказала о внедрении в работу «цифрового инспектора».
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