К словам экипажа батискафа "Синдбад" просто не прислушались: Роковая ошибка русских. Главное было сказано на суше

Трагедии в Хургаде можно было избежать. Русских туристов предупреждали, что сотрудники "Синдбада" не умеют плавать, но это было воспринято с ирониейПо делу ЧП с батискаф "Синдбад" в Хургаде продолжают всплывать новые детали.