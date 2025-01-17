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Украинских офицеров отказались пустить в столовую в Киеве

Украинских офицеров отказались пустить в столовую в Киеве

Сотрудники киевского хостела отказались обслуживать украинских офицеров. Об этом сообщил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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