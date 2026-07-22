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Царьград

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Юрист Воропаев объяснил штраф и лишение прав за стёртые номера

Юрист Воропаев объяснил штраф и лишение прав за стёртые номера

Юрист Лев Воропаев рассказал об угрозе штрафа до 5 тыс. рублей или лишения прав на 1-3 месяца за стёртую краску на номерах автомобилей.

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