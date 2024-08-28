Что есть в 15, 25, 45 и 65 лет для крепкого здоровья: список диетолога

Одно дело — поддерживать временную диету и какое-то время посидеть на овощах и куриной грудке. Другое — выстроить свое питание так, чтобы рацион каждый день на протяжении всей жизни оставался сбалансированным.
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