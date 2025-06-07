Как при налогообложении земли используется уведомление о наличии на участке жилищного фонда или объектов ЖКХ?

Порядок представления и применения при исчислении земельного налога уведомления о наличии на земельном участке жилищного фонда и (или) объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, а также о площади части земельного участка, приходящейся на недвижимость, не относящуюся к данным объектам.
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