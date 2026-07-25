Самое милое за сегодня: В Аравийской пустыне фотограф запечатлел арабскую рогатую гадюку, за рог которой ухватился маленький жучок Донецкая группа новостей.
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Самое милое за сегодня: В Аравийской пустыне фотограф запечатлел арабскую рогатую гадюку, за рог которой ухватился маленький жучок Донецкая группа новостей.
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