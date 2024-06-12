Экс-футболист Горшков: Глушенков и Глебов станут усилением для "Зенита"

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Александр Горшков прокомментировал возможные переходы в стан сине-бело-голубых вингера московского "Локомотива" Максима Глушенкова, ставшего в завершившемся сезоне лучшим ассистентом Российской премьер-лиги, и опорного полузащитника московского "Спартака" Данила Глебова.
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