Три разных набора данных показали, что Гольфстрим ослаб на 4% всего за 40 лет

Гольфстрим влияет на региональную погоду, климат и прибрежные условия, включая температуру приземного воздуха и осадки в Европе, уровень прибрежного моря на юго-востоке США и активность ураганов в Северной Атлантике.
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