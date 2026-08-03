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Российский дипломат изложил в МИД Швеции позицию Москвы по ударам ВСУ

Российский дипломат изложил в МИД Швеции позицию Москвы по ударам ВСУ

www.globallookpress.com/Patrick Pleul/dpa Временный поверенный в делах России в Швеции был вызван в МИД королевства, где представил официальную позицию Москвы в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации.

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