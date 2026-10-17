ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 16 октября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, освободив от действия большинства ключевых положений «Закона Линдси О.
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