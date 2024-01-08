Стало известно, куда после скандала на Евровидении пропала певица Юлия Самойлова

После конкурса в 2018 году исполнительница перестала вести активную публичную жизнь.Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на конкурсе Евровидение в 2018 году, исчезла из поля зрения поклонников.
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