Врач-исследователь Новоселов объяснил, почему Ленин не мог написать последнюю работу

Владимир Ленин не мог написать и даже надиктовать свою последнюю работу "Лучше меньше, да лучше", которая была написана 2 марта 1923 года, из-за глубокого поражения мозга нейросифилисом, считает председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им.