Спецоперация Z: хроника главных военных событий 15 апреля

ВСУ нанесли массированный удар по Курску, оптоволоконный дрон морпехов ТОФ поразил Т-64БВ с детонацией боекомплекта, российский боец демонтировал укрепления противника, коптеры группировки «Восток» поразили украинский MaxxPro под Богатырём, «Герани-2» отработали по объектам ВСУ в Одесской области и другие события спецоперации 15 апреля.