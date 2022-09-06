«Локомотив» уволил Комппера, Рублев вышел в 1/4 финала US Open, а Надаль вылетел, тройной пенальти «Ростова», «Барса» и «Реал» следят за Захаряном и другие новости утра

Привет, друзья! Вечером нас ждёт первый тур долгожданной Лиги чемпионов, ну а пока утро – пробежимся по главным новостям прошедших суток 🏃♀️ 1.
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