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«Локомотив» уволил Комппера, Рублев вышел в 1/4 финала US Open, а Надаль вылетел, тройной пенальти «Ростова», «Барса» и «Реал» следят за Захаряном и другие новости утра

«Локомотив» уволил Комппера, Рублев вышел в 1/4 финала US Open, а Надаль вылетел, тройной пенальти «Ростова», «Барса» и «Реал» следят за Захаряном и другие новости утра

Привет, друзья! Вечером нас ждёт первый тур долгожданной Лиги чемпионов, ну а пока утро – пробежимся по главным новостям прошедших суток 🏃‍♀️ 1.

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