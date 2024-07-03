Юрий Каминский: «В Раубичах удалось выполнить все, что запланировали. С нагрузками все спортсмены справились, хотя они были нелегкими»

С 10 по 27 июля биатлонисты группы Каминского будут тренироваться на Семинском перевале. «В Раубичах нам удалось выполнить все, что запланировали.
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