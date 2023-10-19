Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе улучшат

Систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) должны улучшить до конца 2025 года, а ввод в эксплуатацию обновленной системы должен состояться в 2026 году, о чем сообщил Роскосмос.
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