Елена Лапушкина поручила главам районов Самары лично контролировать уборку снега

Для борьбы с последствиями разгула стихии задействованы все коммунальные службы – Поставила задачу главам районов лично контролировать ход расчистки и вывоза снега, координировать работу муниципальных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
Для борьбы с последствиями разгула стихии задействованы все коммунальные службы – Поставила задачу главам районов лично контролировать ход расчистки и вывоза снега, координировать работу муниципальных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
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